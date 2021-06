ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने शुक्रवार को रोमांचक फाइनल में भारत को हराकर पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) का खिताब जीतने पर न्यूजीलैंड को बधाई दी. यह न्यूजीलैंड के लिए साल 2000 के आईसीसी की पहली बड़ी ट्रॉफी है. टीम इससे पहले 2015 और 2019 में लगातार दो बार एकदिवसीय विश्व कप फाइनल में पहुंची थी. न्यूजीलैंड ने करीबी मुकाबले में भारतीय टीम की दूसरी पारी को 170 रन पर समेट दिया. टीम को इसके बाद साउथम्पटन में दूसरी पारी में जीत के लिए 139 रन का लक्ष्य मिला जिसे उसने दो विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. Also Read - WTC फाइनल में Ravindra Jadeja को खिलाने पर Sanjay Manjrekar ने फिर उठाए सवाल, बोले- भुगतना पड़ा खामियाजा

आईसीसी के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ज्योफ एलार्डिस ने कहा, ''मैं पहले विश्व टेस्ट चैंपियन ब्लैक कैप्स (न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम) को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट टीम बनने के लिए शानदार कौशल और जज्बा दिखाया.''

उन्होंने कहा, ''मैं भारतीय टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, जिसने फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और जीतने के इतने करीब पहुंच गये थे.''

“Not only the support here, the support back home in New Zealand has been fantastic.” 🇳🇿 @RossLTaylor gives a shout out to the @BLACKCAPS fans for helping getting the team home in the #WTC21 Final 🔊 pic.twitter.com/5EiML8HlyI

एलार्डिस ने कहा कि दोनों टीमों ने शानदार कौशल दिखाया और यह टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन मैच था जो दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को लंबे समय तक याद रहेगा. उन्होंने कहा, ‘‘मैच को अच्छी भावना के साथ खेला गया था जिसने दोनों टीमों के एक दूसरे के प्रति सम्मान को दर्शाया.’’

What a way to go out for @B_Jwatling 🔝

The now retired @BLACKCAPS star reflects on winning the #WTC21 Final in his last Test match. pic.twitter.com/L4ttXRnY2r

— ICC (@ICC) June 25, 2021