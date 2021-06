ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल मुकाबले में हराने के साथ ही अपना दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीता और इसके साथ ही वह क्रिकेट का ओवरऑल चैंपियंस बना. न्यूजीलैंड ने द रोज बाउल में खेले गए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के फाइनल मुकाबले के छठे और अंतिम दिन बुधवार को भारत को आठ विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया. भारत ने दूसरी पारी में 170 रन बनाए और 138 रनों की बढ़त हासिल कर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रन का लक्ष्य दिया. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने दो विकेट पर 140 रन बनाकर मैच जीत लिया और डब्ल्यूटीसी के पहले संस्करण का खिताब जीता. Also Read - WTC फाइनल: न्यूजीलैंड से हार के बाद कप्तान Virat Kohli ने कही यह बात

न्यूजीलैंड की पारी में कप्तान केन विलियम्सन 89 गेंदों पर आठ चौकों की मदद से 52 रन और रॉस टेलर 100 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 47 रन बनाकर नाबाद रहे. इनके अलावा डेवोन कॉनवे ने 19 और टॉम लाथम ने नौ रनों का योगदान दिया. भारत की ओर से रविचंद्रन अश्विन ने दो विकेट लिए. न्यूजीलैंड ने इससे पहले साल 15 अक्टूबर 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, लेकिन उन्होंने अब डब्ल्यूटीसी के पहले संस्करण को जीत इतिहास रचा. गजब संयोग ये है कि उस वक्त भी खिताबी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने भारत को ही मात दी थी. Also Read - WTC 2021: हार पर भड़के भारतीय फैन्‍स, विराट कोहली को दे डाली चोकर्स की तमगा

यह मुकाबला अंत तक कड़ा रहा. भारत को हालांकि केन विलियम्सन और रॉस टेलर की जोड़ी को तोड़ना था, जिन्होंने तीसरे विकेट के लिए बड़ी साझेदारी की. चेतेश्वर पुजारा ने हालांकि फर्स्ट स्लिप में कैच छोड़कर मौका गंवाया. Also Read - WTC Final: टेस्ट का पहला चैंपियन बना न्यूजीलैंड, ये हैं भारत की हार के 5 कारण

पूरे मैच में बल्लेबाजी करना मुश्किल था, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने इस परिस्थिति में बेहतर बल्लेबाजी की. इस बीच, भारत को विराट कोहली की कप्तानी में अभी भी आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का इंतजार है जो इस हार के साथ ही बढ़ गया है.