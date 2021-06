ICC World Test Championship Final 2021, India vs New Zealand: न्यूजीलैंड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल मुकाबले में भारत को 8 विकेट से मात दी. खिताबी मैच में मिली हार के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की सराहना करते हुए कहा है कि कीवी टीम बहुत बेहतर है क्योंकि उसके पास फिट गेंदबाज हैं जो लंबे समय तक लय में रहते हैं. भारतीय टीम पिछली छह पारियों में न्यूजीलैंड के गेंदबाजी आक्रमण के सामने नहीं टिक पाई है और 200 के स्कोर तक सिमट गई है. भारत ने छठे दिन दूसरी पारी में 170 रन बनाकर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रनों का लक्ष्य दिया था जिसे कीवी टीम ने दो विकेट पर 140 रन बनाकर हासिल किया. Also Read - Crude oil price: दो साल की ऊंचाई पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम, क्या अभी और बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के रेट?

कोहली ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "न्यूजीलैंड की टीम काफी प्रभावशाली है. हमने पिछले कई वर्षो में उन्हें देखा है. उनकी टीम बेहतर है और सही मायने में क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं." उन्होंने बताया कि फिटनेस और लय के कारण न्यूजीलैंड के गेंदबाज एक ही विभाग में लंबे समय तक गेंदबाजी कर सके.

कोहली ने कहा, "अगर आप उनके गेंदबाज को दबाव में नहीं लाएंगे तो वह इतने फिट और लय में रहते हैं कि लंबे समय तक पूरे दिन एक ही जगह गेंदबाजी करेंगे और आपको परेशानी में डालेंगे." 32 वर्षीय कप्तान ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जैमिसन की सराहना की जिन्होंने दोनों पारियों में कोहली को आउट किया था.

कोहली ने कहा, “जैमिसन अच्छे गेंदबाज हैं और मैंने अपने करियर में उनके जैसे कई गेंदबाजों का सामना किया है. उनकी लंबाई मेरे ख्याल से उन्हें फायदा पहुंचाती है. उनका लय में रहना बल्लेबाजों के लिए कठिन होता है.”

उन्होंने कहा, “मेरा मानना है कि हम लोग जैमिसन को दबाव में नहीं ला पाए. हमने उन्हें एक ही जगह पर गेंदबाजी की इजाजत दी. वह उस विभाग में गेंदबाजी नहीं कर रहे थे जहां हम उनके खिलाफ रन निकाल सकते थे.”