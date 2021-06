WTC Final Prize Money: भारतीय टीम को भले ही वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021) के फाइनल में न्‍यूजीलैंड के हाथों आठ विकेट से करारी शिकस्‍त झेलनी पड़ी हो लेकिन इसके बावजूद (India vs New Zealand) भी विराट एंड कंपनी (Virat Kohli) मालामाल हो गई है. दूसरे स्‍थान पर रहने वाली टीम को आईसीसी ने इनाम स्‍वरूप 8 लाख यूएस डॉलर दिए जाएंगे. भारतीय करेंसी में ये राशि करीब 5.94 करोड़ रुपये बनती है. Also Read - WTC Final 2021 New Zealand Win: भारत पर जीत ने CWC 2019 की भरपाई कर दी, Ross Taylor बोले- खुश हूं फाइनल में योगदान दे पाया

केन विलियमसन (Kane Williamson) की टीम को विश्‍व चैंपियन बनने के लिए आईसीसी 1.6 मिलियन डॉलर देगी. भारतीय करेंसी में समझें तो न्‍यूजीलैंड की टीम को भारत से करीब दोगुना यानी 11.88 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं.

केवल टॉप-2 टीमों को ही नहीं बल्कि आईसीसी ने टेस्‍ट क्रिकेट के इतिहास की पहली वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के लिए टॉप-5 टीमों के लिए इनाम की राशि देने की घोषणा की है.

नंबर-तीन पर ऑस्‍ट्रेलिया, चार पर इंग्‍लैंड तो पांच पर पाकिस्‍तान की टीम रही है. आईसीसी नंबर तीन की टीम को 4.5 लाख डॉलर (3.8 करोड़), नंबर-4 की टीम को 3.5 लाख डॉलर (2.62 करोड़) और नंबर-4 की टीम को दो लाख डॉलर (1.5 करोड़ रुपये) देगी.

साफ है कि भारतीय टीम इस हार के बावजूद भी मालामाल होने वाली है. विराट कोहली की टीम ने मैच में पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 217 रन बनाए. जिसके बाद पहली पारी के आधार पर कीवी टीम को 32 रनों की बढ़ मिली लेकिन भारतीय टीम दूसरी पारी में सस्‍ते में सिमट गई. न्‍यूजीलैंड को जीत के लिए 139 रनों का आसान लक्ष्‍य मिला. कीवी टीम ने मैच खत्‍म होने के समय से करीब आधार घंटे पहले ही जीत दर्ज कर टेस्‍ट चैंपियनशिप पर कब्‍जा किया.