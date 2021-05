भारत और न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच इंग्‍लैंड में होने वाले वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप (ICC World Test Championship 2021) के लिए तेज गेंदबाज उमेश यादव (Umesh Yadav) पूरी तरह से तैयार हैं. यादव का मानना है कि इस महामुकाबले को जीतने के लिए कीवी टीम के कप्‍तान केन विलियमसन (Kane Williamson) को जल्‍द आउट करना बेहद जरूरी है. Also Read - ICC WTC फाइनल: अगर ड्रॉ या टाई हुआ मैच तो भारत-न्यूजीलैंड में कौन बनेगा विजेता!

18 से 22 जून के बीच वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाना है. उमेश यादव ने कहा, "हमें केन विलियसमन (Kane Williamson) के खेल के बारे में सही-सही आइडिया है. उनके खेल में ज्‍यादा कमजोरियां नहीं हैं. कोई भी क्‍वालिटी बल्‍लेबाज अच्‍छी गेंद पर आउट हो सकता है. ऐसे में एक तेज गेंदबाज होने के नाते मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने मजबूत पक्षों के साथ उन्‍हें गेंदबाजी करूं. हमें केन विलियमसन को जल्‍दी से जल्‍दी आउट करना होगा. इससे टीम को काफी फायदा होगा."

उमेश यादव (Umesh Yadav) ने आगे कहा, "न्‍यूजीलैंड एक मजबूत टीम है. उनकी बल्‍लेबाजी काफी लंबी है. उनके गेंदबाजी अनुभवी होने के साथ-साथ बेहद खतरनाक भी हैं. ऐसे में ये काफी मुश्किल होने वाला है. इंग्लिश कंडीशन भी हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण होंगी. इतना ही मुश्किल न्‍यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ योजना बनाना होगा."

यादव (Umesh Yadav) ने कहा, “एक टेस्‍ट खिलाड़ी होने के नाते हमें अनुशासन के साथ खेलना होगा. खेल के सभी विभागों में अंत तक अनुशासन दिखाना होगा. जो भी अभी विभागों में ये अनुशासन दिखाएगी वो आगे निकल जाएगी.”