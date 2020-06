सात बार विश्व हेवीवेट चैंपियन का खिताब जीतने वाले, WWE इतिहास के सबसे महान रेसलर अंडरटेकर (Undertaker) ने तीन दशक तक दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद आखिरकार रिंग को अलविदा कह दिया है। Also Read - National Sports Awards 2020: क्या Hitman रोहित शर्मा को चुनौती दे पाएगी महिला 'तिकड़ी'

55 साल के हो चुके अंडरटेकर ने सोमवार को अपने संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटवर्क पर दिखाई जा रही अपनी डॉक्यूमेंट्री 'अंडरटेकर: द लास्ट राइड' की पर पांचवें और आखिरी इपिसोड के दौरान अपने इन-रिंग करियर को समाप्त करने के फैसले की पुष्टि की। अंडरटेकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसका टीजर भी पोस्ट किया।

वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, "रास्ता कितना लंबा है इसकी अहमियत आप तब तक नहीं समझते जब तक आप अंत तक नहीं पहुंच जाते #TheLastRide @WWENetwork।"

You can never appreciate how long the road was until you’ve driven to the end. #TheLastRide @WWENetwork pic.twitter.com/JW3roilt9a

वीडियो में अंडरटेकर ने साल की शुरू में रैसलमेनिया 36 में अमेरिकी रेसलर एजे स्टाइल्स के खिलाफ बाउट को उनके करियर का सही अंत बताया। उन्होंने कहा कि उनका अब रिंग में वापस उतरने का कोई इरादा नहीं है।

उन्होंने कहा, “अगर किसी करियर का कभी कोई मुकम्मल अंत होता, तो वो वही था। अगर (WWE के अध्यक्ष) विंस (मैकमोहन) पूछते तो क्या मैं वापस आता? मुझे लगता है कि ये तो समय ही बताएगा। आपातकाल के समय में कांच तोड़ें तो आप अंडरटेकर को बाहर निकालते हैं। मुझे इस पर विचार करना होगा। कभी अलविदा ना कहना, लेकिन इस समय मेरे जीवन में और मेरे करियर में मुझे रिंग में वापस आने की कोई इच्छा नहीं है।”

संन्यास का ऐलान करते ही सोशल मीडिया पर फैंस ने #ThankYouTaker ट्रेंड के जरिए अपने पसंदीदा रेसलर के करियर को याद किया और उनकी सराहना की।

How did the initial #WrestleMania conversation go between @undertaker and @AJStylesOrg?

THE FINAL CHAPTER of #TheLastRide is available now. pic.twitter.com/SQmrrpDYox

— WWE Network (@WWENetwork) June 21, 2020