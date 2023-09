WWE में लौट रहे हैं The Rock- Dwayne Johnson की इस खबर ने मचाई धूम

न्यूयॉर्क. अगर WWE के पूर्व चैम्पियन ‘द रॉक’ Dwayne Johnson के आप भी फैन हैं तो यह खबर आप तक भी पहुंच गई होगी कि यह स्टार रेसलर एक बार फिर रिंग में वापसी को तैयार है. उनकी वापसी की खबर जैसे ही सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी तो फैन्स में इसे लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है. WWE के ऑफिशियल एक्स अकाउंट (पूर्व में टि्वटर) पर जैसे ही रॉक की रिंग में उतरने की खबर की पुष्टि हुई तो इस खबर ने धमाल मचाकर रख दिया है. रॉक की इस खबर को अब तक 103 मिलियन लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख चुके हैं.

खबर है कि द रॉक रेसलमीनिया 40 में एक बार फिर लौटकर फाइट करने को तैयार हैं. उनकी नई फाइट रोमन रिन्स (Roman Reigns) के खिलाफ तय हुई है. यह फाइट ड्वेन जॉनसन उर्फ द रॉक के होमटाउन फिलाडेलफिया में होगी. इस फाइट से रॉक 4 साल बाद रेसलमीनिया रिंग में वापसी करेंगे.

