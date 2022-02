आईसीसी भारत के यश धूल (Yash Dhull) को अंडर-19 विश्व कप 2022 टूर्नामेंट की टीम का कप्तान बनाने के साथ भारतीय ऑलराउंडर राज बावा (Raj Bawa) और स्पिनर विक्की ओस्तवाल (Vicky Ostwal) को 12 सदस्यीय स्क्वाड में शामिल किया गया है। धूल की कप्तानी में अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैड को चार विकेट से हराकर पांचवीं बार खिताब अपने नाम कर लिया।Also Read - My focus will be only on cricket; Yash Dhull India's Under-19 World Cup winning team captain

कुल मिलाकर, आठ देशों के खिलाड़ियों को इस टीम में जगह दी गई है। लाइनअप में इंग्लैंड के जोश बॉयडेन, पाकिस्तान के अवैस अली और बांग्लादेश के रिपन मोंडोल भी शामिल हैं।

इंग्लैंड के ऑलराउंडर टॉम प्रेस्ट और श्रीलंका के डुनिथ वेललेज भारत के ओस्तवाल के साथ 12 सदस्यीय टीम में स्पिन विकल्प हैं। दक्षिण अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को उनके रिकॉर्ड तोड़ रन के लिए 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' के रूप में घोषित किया गया।

दाएं हाथ के बल्लेबाज ढुल ने टूर्नामेंट में 229 रन बनाकर नंबर 4 पर अपनी जगह बनाई, जिसमें एक शतक भी शामिल था और गेंदबाजों का उनका सामरिक उपयोग टीम को जीत की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण था।

फाइनल में प्रतिद्वंद्वी कप्तान इंग्लैंड के टॉम प्रेस्ट, आईसीसी की टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान टीम के बल्लेबाजी क्रम में ढुल से एक स्थान नीचे रहे, जिन्होंने छह मैचों में 292 रन बनाए हैं, जो प्रतियोगिता में तीसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने।

पूरे टूर्नामेंट में 380 रन बनाने के बाद पाकिस्तान के हसीबुल्लाह खान को सलामी बल्लेबाजों में से एक नामित किया गया। आठ कैच लेने और दो स्टंपिंग करने के बाद, उन्हें सबसे बेहतरीन विकेटकीपर के रूप में भी चुना गया। ऑस्ट्रेलिया के टीग वायली हैं, जिन्होंने अंगक्रिश रघुवंशी के बराबर 278 रन बनाए और टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से चौथे सबसे बड़ा स्कोर हैं।

ऑलराउंडर राज बावा पूरे विश्व कप में सबको प्रभावित किया, प्रतियोगिता में 252 रनों के साथ युगांडा के खिलाफ नाबाद 162 रनों की पारी खेली। बावा इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ थे, जिन्होंने 31 रन देकर पांच विकेट चटकाए। लाइनअप में उनके टीम के साथी ओस्तवाल भी हैं, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 28 रन देकर पांच विकेट सहित कुल छह मैचों में 12 विकेट लिए।

टीम : हसीबुल्लाह खान (विकेटकीपर, पाकिस्तान), टीग वायली (ऑस्ट्रेलिया), डेवाल्ड ब्रेविस (दक्षिण अफ्रीका), यश ढुल (कप्तान, भारत), टॉम पस्र्ट (इंग्लैंड), दुनिथ वेलालेज (श्रीलंका), राज बावा (भारत), विक्की ओस्तवाल (भारत), रिपन मोंडोल (बांग्लादेश), अवैस अली (पाकिस्तान), जोश बॉयडेन (इंग्लैंड) और नूर अहमद (अफगानिस्तान)।