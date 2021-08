Tokyo Paralympics: टोक्‍यो ओलंपिक में सिल्‍वर मेडल जीतने वाले चक्का फेंक के भारतीय एथलीट योगेश कथूनिया ने बताया कि इस टोक्यो पैरालंपिक में जीते गए रजत पदक का महत्व स्वर्ण पदक जैसा है, क्योंकि उन्होंने कोच के बिना अभ्यास किया था और एक साल से भी अधिक समय से कोचिंग के बिना पदक जीतने से वह बेहद खुश हैं.Also Read - Tokyo Paralympics 2020: Devendra Jhajharia ने सिल्वर तो Sundar Singh Gurjar ने जीता ब्रॉन्ज, पैरालिंपिक में भारत का नया रिकॉर्ड

इस 24 वर्षीय एथलीट ने आज सोमवार को अपने छठे और आखिरी प्रयास में 44.38 मीटर चक्का फेंककर रजत पदक जीता है. उन्होंने इसके बाद कहा, ”यह शानदार है. रजत पदक जीतने से मुझे पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के लिये अधिक प्रेरणा मिली है.” Also Read - Tokyo Paralympics 2020: भारत को अवनी लखेड़ा ने दिलाया पहला गोल्ड मेडल, जानें- कौन है यह खिलाड़ी

24 वर्षीय एथलीट योगेश कथूनिया ने कहा कि खेलों के लिए तैयारी करना मुश्किल था क्योंकि लॉकडाउन के कारण पिछले डेढ़ वर्ष में अधिकतर समय उन्हें अभ्यास की सुविधाएं नहीं मिल पाई थी. उन्होंने कहा, ”पिछले 18 महीनों में तैयारियां करना काफी मुश्किल रहा. भारत में लॉकडाउन के कारण छह महीने प्रत्येक स्टेडियम बंद रहा.” Also Read - Himachal Pradesh ने कोरोना टीकाकरण के मामले में बनाया रिकॉर्ड, 18 साल से अधिक की आयु के 100 फीसदी लोगों को लगी पहली डोज

“I am exalted on winning the silver medal. I want to thank SAI, PCI (Paralympic Committee of India), & especially my mother for their support,” he says pic.twitter.com/OlKhLSxkAC

#WATCH | Tokyo: Discus thrower Yogesh Kathuniya got emotional after winning a silver medal in class F56 in paralympics

मैं अब भी कोच के बिना अभ्यास कर रहा हूं

कथूनिया ने कहा, ”जब मैं रोजाना स्टेडियम जाने लगा तो मुझे स्वयं ही अभ्यास करना पड़ा. मेरे पास तब कोच नहीं था और मैं अब भी कोच के बिना अभ्यास कर रहा हूं. यह शानदार है कि मैं कोच के बिना भी रजत पदक जीतने में सफल रहा.” उन्होंने कहा कि वह अगली बार स्वर्ण पदक जीतने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे.

PM Narendra Modi also spoke to Yogesh Kathuniya over the phone and congratulated him on the silver medal win at Tokyo Paralympics. He also appreciated the efforts put by Yogesh’s mother in ensuring his success

Yogesh expressed gratitude to the Prime Minister for the good wishes https://t.co/exrfGuBwq8

— ANI (@ANI) August 30, 2021