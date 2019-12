हाल ही में भारत की इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में हिस्सा लेने की ख्वाहिश जताने वाले जमैका के धावक योहान ब्लैक (Yohan Blake) बुधवार को दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) से मिले।

ओलंपिक में दो स्वर्ण और दो रजत पदक जीतने वाले ब्लेक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के प्रचार के सिलसिले में मुंबई आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व भारतीय क्रिकेटर तेंदुलकर से उनके घर पर मुलाकात की। ट्विटर पर तेंदुलकर के साथ अपनी तस्वीर डालकर ब्लेक ने लिखा, “महान सचिन तेंदुलकर से उनके घर पर यादगार मुलाकात।”

Just had a wonderful chat with the great man at his home in Mumbai.@rsworldseries @sachin_rt pic.twitter.com/ZYf0uVipsV

— Yohan Blake (@YohanBlake) December 4, 2019