FIFA World Cup 2026: फुटबॉल के इतिहास का अनोखा रिकॉर्ड, सिर्फ 17 साल की उम्र इस खिलाड़ी ने लगा दी थी हैट्रिक

फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट फीफा विश्वकप 2026 शुरू होने वाला है. ऐसे में आइए जानते हैं उस महान खिलाड़ी के बारे में, जिसने सिर्फ 17 साल की उम्र में वर्ल्ड कप में हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया था.

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FIFA World Cup (Image: IANS)

पेले ने 17 साल की उम्र में वर्ल्ड कप हैट्रिक बनाई.

फ्रांस के खिलाफ दूसरे हाफ में दागे थे तीन गोल.

68 साल बाद भी पेले का रिकॉर्ड नहीं टूट पाया.

फुटबॉल के महाकुंभ FIFA World Cup 2026 की शुरूआत हो चुकी है. टूर्नामेंट की पहला मैच 11 जून को हुआ, जबकि भारतीय समय के अनुसार मैच 12 जून से देखने को मिला. इस बार अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको संयुक्त रूप से मेजबानी कर रहे हैं. इसमें 48 टीमें, 16 शहर और 104 मुकाबलों के साथ यह अब तक का सबसे बड़ा फीफा वर्ल्ड कप है. ऐसे में फुटबॉल से जुड़े कई पुराने रिकॉर्ड भी चर्चा में हैं. इन्हीं में एक रिकॉर्ड दुनिया के सबसे युवा हैट्रिक स्कोरर का भी है. इस स्टोरी में हम आपको इसी के बारे में बता रहे हैं.

17 साल की उम्र में रच दिया था इतिहास

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के नाम है. उन्होंने सिर्फ 17 साल और 244 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था. यह उपलब्धि उन्होंने 24 जून 1958 को स्वीडन के रासुंडा स्टेडियम में फ्रांस के खिलाफ हासिल की थी. इतनी कम उम्र में ऐसा प्रदर्शन आज भी फुटबॉल इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है.

दूसरे हाफ में दिखाया था कमाल

पेले ने फ्रांस के खिलाफ खेले गए मुकाबले में तीन गोल दागकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई थी. उन्होंने मैच के 52वें, 64वें और 75वें मिनट में गोल किए थे. खास बात यह रही कि उनके तीनों गोल दूसरे हाफ में आए थे. वर्ल्ड कप इतिहास में यह उन चुनिंदा हैट्रिक में शामिल है, जो पूरी तरह दूसरे हाफ में बनी थीं. आज तक कोई दूसरा खिलाड़ी फ्रांस के खिलाफ वर्ल्ड कप में हैट्रिक नहीं लगा सका है.

कई दिग्गज आए, लेकिन रिकॉर्ड कायम रहा

1958 से लेकर अब तक कई महान फुटबॉलर फीफा वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं, लेकिन कोई भी पेले के इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया. इतने बड़े मंच पर 17 साल की उम्र में तीन गोल करना आज भी बेहद मुश्किल माना जाता है. यही वजह है कि पेले का नाम फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है. उनका यह रिकॉर्ड 68 साल बाद भी सुरक्षित बना हुआ है.