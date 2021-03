वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) बुधवार को एक ओवर में छक छक्के जड़ने वाले (Six Sixes in an Over) क्लब में शानदार एंट्री की. इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कारनामा करने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी और पहले कप्तान हैं. एक ओवर में 6 छक्के जड़ने के क्लब में आने के बाद इस क्लब में पहले से मौजूद दो खिलाड़ी युवराज सिंह (Yuvraj Singh) और हर्शल गिब्स (Herschelle Gibbs) ने पोलार्ड का स्वागत किया है. गिब्स ने इस कारनामे को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) से भी जोड़कर देखा है. Also Read - पापा बनने वाले हैं Yuvraj Singh! हेजल कीच का नया वीडियो सामने आने के बाद शुरू हुई चर्चा

बुधवार को वेस्टइंडीज की टीम श्रीलंका के खिलाफ एंटीगुआ में टी20 मैच खेल रही थी. 3 मैचों की सीरीज के पहले मैच में मेजबान टीम 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुश्किल में फंस गई थी. विंडीज के पहले 3 विकेट अकीला धनंजय (Akila Dananjaya) ने अपनी हैट्रिक लेकर गिरा दिए. 3.1 ओवर तक ही विंडीज की टीम 52 रन बना चुकी थी. लेकिन अगली 3 गेंदों पर अकीला ने हैट्रिक लेकर मैच में श्रीलंका की वापसी करा दी.

यहां से कप्तान कीरोन पोलार्ड ने पारी को संभाला और 11 बॉल पर 38 रन की पारी खेलकर टीम की जीत तय कर दी. इस बीच पोलार्ड हसरंगा का शिकार बनकर पवेलियन लौट गए थे. लेकिन इससे पहले वह टीम की मुश्किलें हल कर चुके थे. उन्होंने इस पारी में सिर्फ 6 ही छक्के जड़े, जिसमें कोई चौका शामिल नहीं था. लेकिन ये 6 के 6 छक्के एक ही ओवर में जड़ दिए. कप्तान पोलार्ड की इस बल्लेबाजी से विंडीज मैच भी जीत गई और पोलार्ड इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के जड़ने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए.

Welcome to the club @KieronPollard55 #sixsixes you beauty !!!⭐️ 🌟 ⭐️🌟⭐️🌟

— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) March 4, 2021