भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह को लेकर सोशल मीडिया ट्विटर पर हैशटैग #युवराज_सिंह_माफी_मांगो ट्रेंड कर रहा है. लोग युवी से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं. Also Read - 'चेज मास्टर' विराट कोहली का मुरीद हुआ ये ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज, बताई वजह

बाएं हाथ के इस पूर्व बल्लेबाज ने टीम इंडिया के लिमिटेड ओवर्स टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान कथिततौर पर जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. इस चैट की छोटी सी क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. Also Read - क्रिस गेल ने लगाए गंभीर आरोप, बोले-सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि इस खेल में भी है नस्लभेद

युवराज ने लेग स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल का मजाक उड़ाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे खास समाज के लोग नाराज हो गए. रोहित शर्मा भी चहल के टिकटॉक वीडियो का मजाक बना रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ विवादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया. इसपर ट्रोलर्स ने युवी को ट्रोल करना शुरू कर दिया.

I was a fan of @YUVSTRONG12 because he was one of the greatest cricketer but I was unaware that he was a casteist person.

I really ashamed myself that I followed a casteist brut like you !

Be a man & say sorry for your casteist comment.#युवराज_सिंह_माफी_मांगो pic.twitter.com/IUVe7wh9wB

— Ajay Kasbe@143 (@AjayKasbe13) June 2, 2020