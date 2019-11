Happy Birthday Sania Mirza: भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा आज यानी शुक्रवार को अपना जन्मदिन मना रही हैं. फिल्म जगत से लेकर खेल जगत की तमाम हस्तियां भारत की इस दिग्गज टेनिस खिलाड़ी को अपने-अपने अंदाज में जन्मदिन की बधाई दे रही हैं. इसी मौके पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी अपनी अजीज दोस्त सानिया मिर्जा को खास अंदाज में बधाई दी. युवराज सिंह और सानिया मिर्जा की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है.

युवराज सिंह ने सानिया को जन्मदिन की बधाई देते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल्स उन्हें मिर्ची कहकर संबोधित किया. सिक्सर किंग युवी ने लिखा- ”हाय हाय मिर्ची, जन्मदिन मुबारक मेरी बेस्ट फ्रेंड. बहुत सारा प्यार सानिया मिर्जा.”

Hai hai mirchi 🌶! Janam din mubarak my dear friend lots of love and best wishes always !💓 @MirzaSania 🎂 🧁 🥂 pic.twitter.com/wzYjTIQhPy

— yuvraj singh (@YUVSTRONG12) November 15, 2019