Road Safety World Series: भारत के छत्तीसगढ़ में खेली जा रही रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरिज में युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने मैदान पर एक बार फिर तबाही मचाई है. मैदान पर तूफ़ान लाते हुए युवराज सिंह ने एक ही ओवर में चार छक्के जड़ डाले. 6 छक्के और एक चौका लगाकर गेंदबाजों में दहशत पैदा कर युवराज सिंह ने 20 गेंदों में 49 रनों की पारी खेल डाली. युवराज सिंह की इस एक और विस्फोटक पारी की चर्चा हो रही है. युवराज सिंह ने नाबाद 49 रन बनाए. इस पारी की दम पर इंडिया लेजेंडस ने रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जारी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज टी20 टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज लेजेंडस के खिलाफ तीन विकेट पर 218 रनों का विशाल स्कोर बनाया. भारत ने ये मैच जीत लिया है. Also Read - उन यादों को ताजा कर अच्छा लगा, जब मैं अपनी मर्जी से छक्के लगा सकता था: युवराज सिंह

युवराज सिंह ने 19वें ओवर में मैदान पर वेस्टइंडीज लेजेंडस के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. युवराज सिंह ने वेस्टइंडीज के लेग ब्रेक गेंदबाज महेंद्र नगामोतो की पहली गेंद पर डीप स्वॉयर लेग के ऊपर छक्का लगाया. इसके बाद दूसरी गेंद पर डीप मिडविकेट पर छक्का लगाया. तीसरी शार्ट गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव खेल छक्का मारा. चौथी यॉर्कर गेंद खाली चली गई. इसके बाद पांचवीं गेंद पर फिर युवराज ने छक्का जड़ दिया.

युवराज सिंह की इस ज़बरदस्त पारी के साथ ही कप्तान सचिन तेंदुलकर ने भी 65 रनों की पारी खेली सचिन ने 42 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के लगाए और टूर्नामेंट में लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया. वीरेंद्र सहवाग ने 17 गेंदों पर पांच चौके और एक छक्के की बदौलत 35 रनों की पारी खेली. उनके अलावा मोहम्मद कैफ ने 27 रनों का योगदान दिया.

Once a King! always a King ❤️

That high bat-lift, his lazy elegance and the way he times the ball with ferocious power! When he is on song, There’s no pleasing sight than Yuvraj Singh in world cricket! pic.twitter.com/zyakjtMYvR

— ArunAshok (@arun661) March 14, 2021