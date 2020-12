टीम इंडिया के युवा लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने अपनी मंगेतर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं. दोनों ने आज ही शादी की है और अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शादी की तस्वीरें शेयर कर फैन्स के साथ यह जानकारी साझा की है. Also Read - India vs Australia: T20i में सर्वाधिक विकेट, युजवेंद्र चहल ने की जसप्रीत बुमराह की बराबरी

फैन्स भी अपने इस चहेते लेग स्पिनर और उनकी कोरियोग्राफ डांसर पत्नी धनाश्री को सोशल मीडिया पर जमकर बधाइयां दे रहे हैं. बता दें इस कपल ने इस साल अगस्त में ही सगाई की थी. धनाश्री के साथ जब चहल ने अपनी सगाई की खबर साझा की थी को इंटरनेट पर उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत बढ़ गई थी. Also Read - कनकशन विवाद पर भारतीय टीम के समर्थन में आए Anil Kumble, रिप्‍लेसमेंट नियम पर कही ये बात

22.12.20 💍 Also Read - अभ्यास मैच में भारत के शानदार गेंदबाजी अटैक पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे: ट्रेविस हेड

We started at “Once Upon A Time” and found “Our Happily Ever After,” coz’ finally, #DhanaSaidYuz for infinity & beyond! pic.twitter.com/h7k3G3QrYx

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) December 22, 2020