Yuzvendra chahal says we miss Mahendra Singh Dhoni: इस समय भारत न्यूजीलैंड के दौरे पर है. भारत अभी वहां टी20 सीरीज खेल रही है. भारत को न्यूजीलैंड के साथ पांच टी20, तीन एक दिवसीय और दो टेस्ट मैच खेलने हैं. महेंद्र सिंह धोनी इस सीरीज में भी टीम के साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी कमी सभी को खल रही है. भारतीय टीम के स्पिन गेंद बाज युजवेंद्र चहल ने धोनी को लेकर एक वीडियो रिकॉर्ड किया. उनका यह वीडियो काफी भावुक कर देने वाला है.

हैमिल्टन जाते समय चहल ने मशहूर चहल टीवी चैनल के लिए कई खिलाड़ियों से बात की. चहल ने कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और बुमराह से बात की. इसके बाद वे एक ऐसी सीट पर पहुंचे जो खाली थी. उन्होंने बड़े भावुक अंदाज में कहा कि यह सीट हमेशा खाली रहती है क्योंकि यहां एक लेजेंड खिलाड़ी बैठता था जिसे हम सब हर जर्नी के दौरान काफी मिस करते हैं. उन्होंने कहा कि इस सीट में कोई नहीं बैठता क्योंकि यह माही भाई की सीट है.

CHAHAL TV📽️: A sneak peek of the bus journey with @yuzi_chahal when #TeamIndia got on the road to Hamilton 🚌🚌 pic.twitter.com/rmH96Z0VHQ

— BCCI (@BCCI) January 28, 2020