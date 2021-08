सीमित ओवरों की क्रिकेट में भारतीय टीम के स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) कोविड- 19 वायरस से उबर चुके हैं. चहल भारतीय टीम के साथ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए श्रीलंका दौरे पर गए थे. वह इस दौरान इस घातक वायरस की चपेट में आ गए. चहल ने आज शाम टि्वटर पर यह जानकारी साझा करते हुए फैन्स को शुक्रिया कहा.Also Read - Krunal Pandya की हुई घर वापसी, श्रीलंका दौरे पर हुआ था कोरोना

श्रीलंका दौरे पर चहल को दो वनडे और एक टी20 मैच खेलने का मौका मिला था. इसके बदा दूसरे टी20 मैच से पहले वह क्रुणाल पांड्या (Krunal Pandya) के संपर्क में आए थे, जिन्हें दूसरे मैच से ठीक पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था. क्रुणाल के संपर्क में आए 8 खिलाड़ियों को मेडिकल अधिकारियों ने क्वॉरंटीन में भेज दिया था. Also Read - युजवेंद्र चहल को यकीन- इंग्लैंड के खिलाफ भारत को जीत दिलाएंगे विराट कोहली

Feels good to be negative with a positive attitude #home thank you for all your wishes ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/vECVbcaEim

— Yuzvendra Chahal (@yuzi_chahal) August 6, 2021