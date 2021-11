पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) ने इस बात पर हैरानी जताई है कि कैसे टी20 के नए कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) हाल ही में खत्म हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में तीनों टॉस जीतने में सफल रहे।Also Read - IND vs NZ Test- भारत को उसके घर में सिर्फ Kane Williamson दे सकते हैं चुनौती: Irfan Pathan

इस पर जहीर ने ट्वीटर पर लिखा, "अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भारत ने हालिया सीरीज में सभी मैचों में टॉस जीते।"

Still can’t believe India won three out of three tosses in the recent series. Did the coins have a secret chip, just like the currency notes?

Just kidding, can you recall more such rare moments?

PS: Only Cricketers can reply #Rario

— zaheer khan (@ImZaheer) November 24, 2021