साउथम्प्‍टन के एज बाउल स्‍टेडियम में खेले जा रहे सीरीज के तीसरे टेस्‍ट मैच के पहले दिन जैक क्रॉले (Zak Crawley) की शतकीय पारी के दम पर इंग्‍लैंड की टीम (England vs Pakistan) ने चार विकेट के नुकसान पर 332 रन बना लिए हैं. यह क्रॉले के करियर का पहला शतक था. हालांकि दिन का खेल खत्‍म होने तक नाबाद 171 रन बनाकर क्रॉले ने यह साफ कर दिया है कि वो पहले शतक को दोहरे शतक में तब्‍दील करने से नहीं चूकेंगे.

इंग्लैंड ने चायकाल के बाद चार विकेट पर 184 रन से आगे खेलना शुरू किया. क्रॉले ने 97 और बटलर ने अपनी पारी को 24 रन से आगे बढ़ाया. इस दौरान क्रॉले ने अपने करियर का पहला शतक जमाया. वहीं, बटलर ने भी संभलकर खेलते हुए क्रॉले का अच्छा साथ निभाया और अपने करियर का 18वां अर्धशतक पूरा किया.

स्टंप्स के समय क्रॉले 269 गेंदों पर 19 चौके लगा चुके हैं. उनके करियर का यह पहला शतक है. क्रॉले के साथ जोस बटलर 148 गेंदों पर नौ चौके और दो छक्के की मदद से 87 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए अब तक 205 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी है.

पाकिस्तान की ओर से यासिर शाह ने अब तक दो और शाहीन शाह अफरीदी तथा नसीम शाह ने एक-एक विकेट लिया है. इससे पहले, इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी. टीम की शुरूआत खराब रही और रोरी बर्न्‍स केवल छह बनाकर आउट हुए. उनका विकेट टीम के 12 के स्कोर पर गिरा. उन्हें शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया.

इंग्‍लैंड सीरीज में पहले की 1-0 से बढ़त बनाए हुए है. दूसरा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था. ऐसे में पाकिस्‍तान को अगर यह सीरीज बराबरी पर खत्‍म करनी है तो ये मैच हर हाल में जीतना होगा.