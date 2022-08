जी ग्रुप और डिज्नी स्टार ने मंगलवार को अपने एक नए समझौते का ऐलान किया है कि उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के हालिया मीडिया अधिकारों पर एक उप-लाइसेंसिंग समझौता किया है. इस समझौते के मुताबिक, अब जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) अपने चैनलों पर पुरुषों के आईसीसी टूर्नामेंट्स और आईसीसी अंडर-19 प्रतियोगिताओं का प्रसारण करेगा, जबकि डिज्नी स्टार ने अपने पास सिर्फ डिजिटल अधिकार रखे हैं.Also Read - स्टार ने 2027 तक भारत में आईसीसी मीडिया अधिकार बरकरार रखा

यानी आईसीसी के पुरुष टूर्नामेंट्स के दौरान मैचों की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग डिज्नी हॉटस्टार पर ही होगी, जबकि टीवी पर ये मैच जी ग्रुप के चैनलों पर दिखाए जाएंगे. भारतीय मीडिया खेल प्रसारण इतिहास में यह अपनी तरह का पहला रणनीतिक लाइसेंस समझौता है. दोनों ग्रुप के इस समझौते के मुताबिक यह 2024 से शुरू होकर चार साल 2027 तक रहेगा.

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका (Punit Goenka) ने कहा, 'डिज्नी स्टार के साथ जुड़ाव भारत में खेल व्यवसाय के लिए हमारी तेज, रणनीतिक दृष्टि को दर्शाता है. 2027 तक आईसीसी पुरुष क्रिकेट आयोजनों के लिए वन-स्टॉप टेलीविजन डेस्टिनेशशन के रूप में, जी अपने नेटवर्क के माध्यम से दर्शकों के लिए एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करेगा.

ZEE to be the one-stop TV destination for ICC men’s tournaments in India by inking a strategic licensing agreement for exclusive TV rights with @starindia. @starindia will license the television broadcasting rights of ICC Men’s & Under -19 global events for 4 years, to ZEE.

— ZEE (@ZEECorporate) August 30, 2022