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Z के 4 स्पोर्ट्स चैनलों का प्रसारण शुरू- MIB की मंजूरी के बाद 500 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, यहां होगा FIFA वर्ल्ड कप का टेलीकास्ट

Zee Entertainment Enterprises Ltd ने स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने FIFA वर्ल्ड कप की शुरआत से पहले 4 खेल चैनलों की शुरुआत की है. इन चैनलों पर FIFA वर्ल्ड कप का प्रसारण होगा.

Written by: Arun Kumar
Published: June 3, 2026, 2:40 PM IST
Unite8 Sports
Zee Entertainment Enterprises Ltd ने 4 स्पोर्ट्स चैनल किए ऑन एयर

ZEE Starts 4 New Sports Channels Unite8 Sports: देश की अग्रणी कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) ने खेल प्रेमियों के लिए नए युग की शुरुआत कर दी है. कंपनी ने 4 नए स्पोर्टर्स चैनलों Unite8 Sports की शुरुआत की है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से चैनल्स के प्रसारण की मंजूरी मिलने के बाद चारों स्पोर्ट्स चैनलों का प्रसारण शुरू कर दिया है. देश भर में अब Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD को प्रसारण शुरू हो चुका है.

500 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

ये चैनल अब 500 से ज्यादा केबल, डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं. ये चैनल्स टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, सिटी नेटवर्क, फास्टवे, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबर नेटवर्क, केरला कम्यूनिकेशंस केबल लिमिटेड समेत तमाम बड़े वितरण नेटवर्क्स पर मौजूद हैं. कंपनी ने इन स्पोर्ट्स चैनलों की शुरुआत तब की है, जब 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो रही है. इन्हीं चैनल्स पर इस फीफा वर्ल्ड कप का एक्सक्लूसिव प्रसारण भी होगा.

और पढ़ें: स्पोर्ट्स की दुनिया में बड़ा दांव! Zee लाएगा 4 नए चैनल, FIFA World Cup पर भी नजर

विभिन्न खेलों के लाइव प्रसारण और एक्सक्लूसिव कवरेज का प्लान

Unite8 Sports के जरिए फैन्स को अब फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, कश्ती, बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स समेत कई अन्य खेलों की लाइव और एक्सक्लूसिव कवरेज देखने को मिलेगी. कंपनी की योजना भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना है, जहां उन्हें विभिन्न खेलों से जुड़ी जानकारियां और उनके अहम टूर्नामेंट्स का लाइव प्रसारण मिल सके.

FIFA वर्ल्ड कप 2026 का एक्सक्लूसिव प्रसारण

कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर भावेश जनावलेकर ने कहा कि भारतीय दर्शकों की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मल्टी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो देश भर में हाई क्वॉलिटी वाले लाइव टेलीकास्ट की बढ़ती मांग को पूरा कर सके. उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य दर्शकों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने पर है और इसके लिए वितरण नेटवर्क के साथ मजबूत साझेदारी की गई है. आने वाले FIFA इवेंट्स के प्रसारण के लिए भी कंपनी पूरी तरह तैयार है.

‘खेल प्रेमियों तक पहुंचना गर्व की बात’

फीफा वर्ल्ड कप समेत आगामी 8 साल (2034) तक फीफा से जुड़े आगामी कई बड़े और अहम टूर्नामेंट्स के प्रसारण अधिकार हासिल करने के बाद जी एंटरटेनमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयंका ने इस साझेदारी को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजनों में से एक को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाना कंपनी के लिए गर्व की बात है. उनके अनुसार खेल प्रसारण क्षेत्र में किया गया ये निवेश भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है.

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Arun Kumar

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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