Z के 4 स्पोर्ट्स चैनलों का प्रसारण शुरू- MIB की मंजूरी के बाद 500 से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध, यहां होगा FIFA वर्ल्ड कप का टेलीकास्ट

ZEE Starts 4 New Sports Channels Unite8 Sports: देश की अग्रणी कंटेंट और टेक्नोलॉजी कंपनी Zee Entertainment Enterprises Ltd (ZEEL) ने खेल प्रेमियों के लिए नए युग की शुरुआत कर दी है. कंपनी ने 4 नए स्पोर्टर्स चैनलों Unite8 Sports की शुरुआत की है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) से चैनल्स के प्रसारण की मंजूरी मिलने के बाद चारों स्पोर्ट्स चैनलों का प्रसारण शुरू कर दिया है. देश भर में अब Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 और Unite8 Sports 2 HD को प्रसारण शुरू हो चुका है.
ये चैनल अब 500 से ज्यादा केबल, डीटीएच और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं. ये चैनल्स टाटा प्ले, एयरटेल डिजिटल टीवी, डिश टीवी, सन डायरेक्ट, सिटी नेटवर्क, फास्टवे, आंध्र प्रदेश स्टेट फाइबर नेटवर्क, केरला कम्यूनिकेशंस केबल लिमिटेड समेत तमाम बड़े वितरण नेटवर्क्स पर मौजूद हैं. कंपनी ने इन स्पोर्ट्स चैनलों की शुरुआत तब की है, जब 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो रही है. इन्हीं चैनल्स पर इस फीफा वर्ल्ड कप का एक्सक्लूसिव प्रसारण भी होगा.
Unite8 Sports channels are available across 500+ leading cable and distribution platforms across the Nation after securing the requisite approvals from the Ministry of Information & Broadcasting.@unite8sports #Unite8Sports #FIFAWorldCup2026 #SportsEntertainment #FIFAonZ pic.twitter.com/P6niTMiuBC
— ZEE (@ZEECorporate) June 2, 2026
Unite8 Sports के जरिए फैन्स को अब फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, बैडमिंटन, कश्ती, बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स समेत कई अन्य खेलों की लाइव और एक्सक्लूसिव कवरेज देखने को मिलेगी. कंपनी की योजना भारतीय खेल प्रेमियों के लिए एक ऐसा मंच तैयार करना है, जहां उन्हें विभिन्न खेलों से जुड़ी जानकारियां और उनके अहम टूर्नामेंट्स का लाइव प्रसारण मिल सके.
कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर भावेश जनावलेकर ने कहा कि भारतीय दर्शकों की बदलती पसंद को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मल्टी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो देश भर में हाई क्वॉलिटी वाले लाइव टेलीकास्ट की बढ़ती मांग को पूरा कर सके. उन्होंने कहा कि कंपनी का उद्देश्य दर्शकों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने पर है और इसके लिए वितरण नेटवर्क के साथ मजबूत साझेदारी की गई है. आने वाले FIFA इवेंट्स के प्रसारण के लिए भी कंपनी पूरी तरह तैयार है.
फीफा वर्ल्ड कप समेत आगामी 8 साल (2034) तक फीफा से जुड़े आगामी कई बड़े और अहम टूर्नामेंट्स के प्रसारण अधिकार हासिल करने के बाद जी एंटरटेनमेंट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयंका ने इस साझेदारी को लेकर उत्साह जताया. उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित खेल आयोजनों में से एक को भारतीय दर्शकों तक पहुंचाना कंपनी के लिए गर्व की बात है. उनके अनुसार खेल प्रसारण क्षेत्र में किया गया ये निवेश भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है.
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