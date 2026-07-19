भारत के फैंस तक फुटबॉल का जुनून पहुंचाने के लिए शुक्रिया, 'ZEEL' के सीईओ पुनीत गोयनका ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले FIFA के साथ साझेदारी की तारीफ की

FIFA World Cup 2026 Final: फुटबॉल विश्व कप 2026 के फाइनल मैच से पहले ZEEL के सीईओ पुनीत गोयनका ने फीफा प्रेसिडेंट को शुक्रिया कहा है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 19, 2026, 4:34 PM IST
भारत के फैंस तक फुटबॉल का जुनून पहुंचाने के लिए शुक्रिया, 'ZEEL' के सीईओ पुनीत गोयनका ने वर्ल्ड कप फाइनल से पहले FIFA के साथ साझेदारी की तारीफ की
ZEEL के सीईओ पुनित गोयनका. (photo credit, Zee Media, for representation only)

FIFA World Cup 2026 Final: फुटबॉल विश्व कप के फाइनल मैच से पहले ZEEL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पुनीत गोयनका ने फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को शुक्रिया कहा है. रविवार (19 जुलाई) को लिखे एक लेटर में, पुनीत गोयनका ने कहा कि जब हम सब मिलकर दुनिया के सबसे बड़े शो के फाइनल मैच की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भारत भर के फैंस तक फुटबॉल का जुनून और जोश पहुंचाने में आपके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं.

और पढ़ें: FIFA World Cup Final 2026: अर्जेंटीना या स्पेन? फाइनल से पहले जानिए 5 बड़े सवाल, जो तय कर सकते हैं विश्व चैंपियन| Explained

एक दिन पहले शनिवार को फीफा चीफ जियानी इन्फेंटिनो ने Zee के लिए एक खास वीडियो संदेश जारी किया. उन्होंने भारत में फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए जी के प्रयासों की खुलकर सराहना की और कहा कि दोनों के बीच हुई साझेदारी पर उन्हें गर्व है.

सीईओ पुनित गोयनका ने क्या लिखा खत में?

पुनित गोयनका ने कहा कि यह सचमुच एक शानदार सफर रहा है, जो खुद इस खेल की खूबसूरती को दर्शाता है. हमने मिलकर भारत के हर कोने तक फुटबॉल पहुंचाने का मिशन शुरू किया है, जिससे अरबों फैंस प्रेरित हुए हैं और इस खेल के आगे बढ़ने के नए मौके बने हैं.

हमारी रणनीतिक साझेदारी भारत में फुटबॉल इकोसिस्टम को बेहतर और मज़बूत बनाने के हमारे संकल्प में एक अहम पड़ाव है. एक टीम के तौर पर, हमने फुटबॉल को भारत की खेल संस्कृति का अहम हिस्सा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. हम इस खेल के प्रति गहरा लगाव पैदा करने और देश भर के फैंस के लिए यादगार अनुभव बनाने के अपने विज़न पर पूरी तरह अडिग हैं.

सीईओ पुनित गोयनका ने कहा, मैं एक लंबी और मजबूत साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराना चाहता हूं. हमने साथ मिलकर इस शानदार सफर की शुरुआत ही की है, और हम आगे आने वाले कई अहम पड़ावों को लेकर उत्साहित हैं. पूरी ‘Z’ फैमिली की ओर से, मैं FIFA के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो और पूरी FIFA फैमिली का उनके भरोसे, सहयोग और अटूट समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद करता हूं.


दर्शकों और सब्सक्राइबर्स का भी दिल से शुक्रिया

सीईओ पुनित गोयनका ने आगे कहा कि मैं देश भर में मौजूद अपने दर्शकों और सब्सक्राइबर्स का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं. इस खूबसूरत खेल के लिए आपके उत्साह, वफादारी और प्यार ने हर कदम पर हमें प्रेरित किया है, और हमें फ़ुटबॉल देखने का सबसे अच्छा अनुभव देने में सक्षम बनाया है. हम अपने एडवरटाइजर्स, डिस्ट्रिब्यूशन पार्टनर्स, सहयोगियों और दूसरे अहम बिज़नेस पार्टनर्स का भी दिल से धन्यवाद करते हैं, जिनके भरोसे और सहयोग ने इस विज़न को हकीकत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। हम सभी प्रेजेंटर्स और फुटबॉल एक्सपर्ट्स के भी बहुत आभारी हैं, जिन्होंने अपनी गहरी जानकारी और एनालिसिस से फैन्स के लिए खेल देखने के अनुभव और खेल की समझ को और बेहतर बनाया. उनके अटूट समर्थन ने हमें देश के हर कोने तक फुटबॉल की पहुंच बढ़ाने में मदद की है.

‘Z’ के हर सदस्य की तारीफ

सीईओ पुनित गोयनका ने टीम ‘Z’ के हर सदस्य को धन्यवाद दिया और उनकी तारीफ़ की. उन्होंने कहा, आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने ही एक बड़े विजन को शानदार सफलता में बदला है. यह कामयाबी टीम के हर सदस्य की है, और हमने मिलकर जो हासिल किया है, उस पर मुझे बहुत गर्व है। भारत में फ़ुटबॉल का सफ़र अभी तो बस शुरू ही हुआ है. हम फ़ुटबाल पसंद करने वाली अगली पीढ़ी को प्रेरित करने और एक दिन उस पल का जश्न मनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जब भारत गर्व के साथ फीफा वर्ल्ड कप के मंच पर अपनी जगह बनाएगा.

Z और फीफा की साझेदारी

इस साझेदारी के तहत, 39 फीफा प्रतियोगितियों का प्रसारण होगा. इनमें FIFA Women’s World Cup 2027, FIFA Youth World Cups, फुत्सल टूर्नामेंट और FIFA Intercontinental Cup जैसे बड़े आयोजन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इससे भारत में फुटबॉल सिर्फ हर चार साल में होने वाला आयोजन नहीं रहेगा, बल्कि पूरे साल लगातार जुड़ा रहने वाला खेल बन जाएगा.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Sports Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.