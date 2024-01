IND vs PAK: 60 साल बाद पाकिस्तान गई भारतीय डेविस कप टीम की अगुवाई करेंगे जीशान, मेहमान टीम को 'राष्ट्रपति' जैसी सुरक्षा

इस्लामाबाद: रोहित राजपाल के निजी कारणों से राष्ट्रीय डेविस कप टीम (Davis Cup team) के साथ नहीं आने के कारण भारतीय टेनिस कोच जीशान अली (Zeeshan Ali) पाकिस्तान के खिलाफ यहां दो और तीन फरवरी को होने वाले ऐतिहासिक मुकाबले में गैर खिलाड़ी कप्तान की भूमिका भी निभाएंगे. अखिल भारतीय टेनिस महासंघ (AITA) के सचिव अनिल धूपर ने इसकी जानकारी दी. पता चला है कि राजपाल परिवार के सदस्य के बीमार होने के कारण पाकिस्तान नहीं आ पाए.

धूपर ने मंगलवार को समाचार एजेंसी ‘पीटीआई’ से कहा, ” हमारे गैर खिलाड़ी कप्तान रोहित राजपाल निजी कारणों से टीम के साथ यात्रा नहीं कर पाए. मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमने बेहद सीनियर खिलाड़ी जीशान अली को आज टीम का कप्तान नियुक्त किया है. वह (जीशान) इस मुकाबले के लिए कप्तान होंगे और हमें विश्वास है कि भारत उनकी कप्तानी में पाकिस्तान में शानदार प्रदर्शन करेगा.”

भारतीय डेविस कप टीम 60 साल में पहली बार पाकिस्तान का दौरा कर रही है. भारत के 10 सदस्यीय दल में पांच खिलाड़ी, सहयोगी स्टाफ और कोच शामिल हैं जो विश्व ग्रुप एक प्ले ऑफ मुकाबले के लिए सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचे. यह मुकाबला तीन और चार फरवरी को पाकिस्तान खेल परिसर के ग्रास कोर्ट पर खेला जाएगा.

भारतीय डेविस कप टीम पिछली बार 1964 में पाकिस्तान दौरे पर आई थी और तब लाहौर में मेहमान टीम ने 4-0 से जीत दर्ज की थी. भारत को 2019 में भी पाकिस्तान का दौरा करना था लेकिन दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव का हवाला देकर एआईटीए इस मुकाबले को तटस्थ स्थल कजाखस्तान में स्थानांतरित कराने में सफल रहा था.

ऑस्ट्रेलियाई ओपन के दूसरे दौर में पहुंचे देश के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल और पिछले महीने मुकाबले से हटने वाले शशिकुमार मुकुंद की गैरमौजूदगी में दुनिया के 463वें नंबर के खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन भारतीय दल की अगुआई करेंगे. रामकुमार के अलावा युकी भांबरी जरूरत पड़ने पर एकल वर्ग में खेल सकते हैं। युकी अब सिर्फ युगल वर्ग में खेलते हैं.

