जिम्बाब्वे दौरे पर गई बांग्लादेश (ZIM vs BAN) की टीम हरारे में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में मेजबान टीम को थकाती दिख रही है. बांग्लादेश ने मैच के पहले दिन 8 विकेट गंवाकर 294 रन बनाए थे. जिम्बाब्वे को उम्मीद थी कि मेहमान टीम की पहली पारी के अंतिम 2 विकेट दूसरे दिन आते ही झटक लेगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और तस्कीन अहमद (Taskin Ahmed) और महमुदुल्लाह (Mahmudullah ) की जोड़ी ने ऐसी डटकर बल्लेबाजी की कि दिन के दूसरे सत्र का खेल जारी है और जिम्बाब्वे को अभी तक यहां एक भी सफलता नहीं मिली है.Also Read - Zimbabwe vs Bangladesh, one-off Test: भारत में TV पर नहीं होगा प्रसारण, इस तरह देख सकते हैं लाइव मैच

मेजबान टीम ने अभी तक अपने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर लिया है. लेकिन ये दोनों बल्लेबाज पिच पर ऐसे जमे हैं कि आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे. इस बीच महमुदुल्लाह शतक जमाकर अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने में जुटे हैं, जबकि 75 रन बनाकर खेल रहे तस्कीन अहमद भी अब अपने पहले शतक की ओर देख रहे हैं. इस बीच मैच में ऐसा भी लम्हा आ गया, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ी गरगरमी करते भी दिखे. Also Read - Zimbabwe vs Pakistan, 2nd Test: Hasan Ali ने महज 27 रन देकर झटके 5 विकेट, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दिया फॉलोऑन

दरअसल ये थे जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी (Blessing Muzarabani) और तस्कीन अहमद. तेज गेंदबाज जब सुबह से विकेट लेने का जोर लगा रहा हो और उसे यहा उसकी टीम को कहीं से भी सफलता न मिले तो गुस्सा आना तो लाजमी ही है. लेकिन इस गुस्से में मुजरबानी अपना आपा ही खो बैठे. Also Read - ZIM vs PAK, 2nd Test: आबिद अली-अजहर अली के बीच 236 रन की साझेदारी, मजबूत स्थिति में Pakistan

Now this is something!

Muzarabani and Taskin get into each other's faces!

🎥 Rabbitholebd #ZIMvBAN #BANvZIM #Cricket pic.twitter.com/mJmR8QfpFI

— Shihab Ahsan Khan (@shihabahsankhan) July 8, 2021