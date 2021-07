पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) विकेटकीपिंग में अपनी चपलता और चतुरता के लिए आज भी जाने जाते हैं. धोनी पलक झपकते ही गेंद को स्टंप्स पर दे मारते थे और बल्लेबाज को हैरान होते हुए पवेलियन की राह पकड़नी पड़ती थी. स्टंप्स से दूर खड़े धोनी विकेट्स को देखे बिना ही बल्लेबाज को रन आउट (Blind Run Out of MS Dhoni) करने में माहिर रहे हैं. कुछ ऐसा ही नजारा जिम्बाब्वे के विकेटकीपर रिगिस चकाब्वा (Regis Chakabva) ने किया, जब उन्होंने सौम्य सरकार को रन आउट किया.Also Read - IND vs SL- MS Dhoni से सीखी है टारगेट का पीछा करने की कला: Deepak Chahar

बांग्लादेश और जिम्बाब्वे की टीमें पहले टी20 मैच में आमने-सामने थीं. इस दौरान जिम्बाब्वे की टीम जब फील्डिंग कर रही थी तो रिगिस चकाब्वा (Zimbabwe Wicketkeeper Regis Chakabva Intimate MS Dhoni) को एमएस धोनी (MS Dhoni) के स्टाइल में सौम्य सरकार (Soumya Sarkar) को रन आउट करने का मौका मिल गया. उन्होंने अपने पीछे बिना देखें स्टंप्स पर रखीं गिल्लियों को गेंद से उड़ा दिया.

टीवी रिप्ले देखकर सौम्य सरकार भी हैरान रह गए कि उन्हें रन आउट के रूप में पवेलियन लौटना पड़ा. फैन्स को रिगिस चकाब्वा (Regis Chakabva) के इस रन आउट ने एमएस धोनी (MS Dhoni) की याद दिला दी. सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

इससे पहले चकाब्वा ने इस मैच में जिम्बाब्वे की ओर से सर्वाधिक 43 रन बनाए थे. उन्होंने 22 गेंद की अपनी पारी में 5 चौके और 2 छक्के ठोकते हुए जिम्बाब्वे का स्कोर 152 रन पर पहुंचाया था. हालांकि वह भी रन आउट होकर पवेलियन लौटे थे.

इसके बाद बांग्लादेश के लिए 50 रन ठोक चुके सौम्य सरकार (Soumya Sarkar) को रिगिस चकाब्वा (Regis Chakabva) ने बांग्लादेश की पारी के 14वें ओवर में रनआउट कर पवेलियन भेजा. हालांकि जिम्बाब्वे की टीम यहां जीत दर्ज नहीं कर पाई और बांग्लादेश की टीम ने 8 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया. लेकिन रिगिस चकाब्वा के इस रन आउट को फैन्स काफी पसंद कर रहे हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.