Zimbabwe vs Pakistan, 2nd Test: जिम्‍बाब्‍वे के हरारे स्‍पोर्ट्स क्‍लब में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम ने मेजबानों पर मजबूत पकड़ बना ली है. आठ विकेट के नुकसान पर 510 रनों पर पारी घोषित करने के बाद पाकिस्‍तान ने दिन का खेल खत्‍म होने तक जिम्‍बाब्‍वे के चार बल्‍लेबाजों को महज 52 रनों पर ही चलता कर दिया है. पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी, तबिश खान, हसन अली और साजिद खान को एक विकेट मिले.

पाकिस्‍तान के आबिद अली (Abid Ali) ने नाबाद 215 रनों की पारी खेली. इसके अलावा अजहर अली के बल्‍ले से भी 126 रन निकले. वहीं, नौवें नंबर के बल्‍लेबाज नौमान अली (Nauman Ali) अपने शतक से महज तीन रन से चूक गए. वो 97 रन बनाकर आउट हुए.

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी. इमरान बट्ट (2) के रूप में 12 रन के कुल योग पर पाकिस्‍तान को पहला झटका लगा. हालांकि इसके बाद आबिद और अजहर के बीच दूसरे विकेट के लिए हुई 236 रनों की साझेदारी ने पाकिस्तान को मुश्किल हालात से उबारा.

अजहर का विकेट 248 रन के कुल योग पर गिरा. उन्होंने 240 गेंदों पर 17 चौकों और एक छक्के की मदद से 126 रन बनाए. अजहर के आउट होने के बाद पाकिस्तान के अन्य बल्लेबाज आबिद का साथ अच्छे से नहीं निभा सके. लेकिन आबिद ने एक छोर से पारी को संभाले रखा. इसके बाद नोउमन ने आबिद के साथ मिलकर आठवें विकेट के लिए 169 रन जोड़े.

नोउमन के आउट होने के बाद पाकिस्तान ने पारी घोषित कर दी. नोउमन ने 104 गेंदों पर नौ चौकों और पांच छक्कों के सहारे 97 रन बनाए जबकि आबिद 407 गेंदों पर 29 चौकों की मदद से 215 रन बनाकर नाबाद रहे.

कप्तान बाबर आजम ने दो, फवाद आलम ने पांच, साजिद खान ने 20 और मोहम्मद रिजवान ने 21 रन बनाए.

जिम्बाब्वे की ओर से ब्लेसिंग मुजाराबानी ने तीन विकेट, टेंडाई चिसोरो ने दो विकेट लिए जबकि रिचर्ड नगारावा, लुके जोंग्वे और डोनाल्ड त्रिरिपानो को एक-एक विकेट मिला.