Zimbabwe vs Pakistan, 2nd Test: जिम्‍बाब्‍वे के हरारे स्‍पोर्ट्स क्‍लब में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के दूसरे (ZIM vs PAK) और आखिरी मुकाबले में पाकिस्‍तान की टीम (Pakistan Cricket Team) मेजबानो से जीत से महज एक विकेट दूर है. आज मुकाबले में चौथे दिन का खेल होना है. इस जीत के साथ ही पाकिस्‍तान की टीम सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेगी. पाकिस्‍तान की टीम ने पहले मैच में भी पारी और 116 रन से जीत दर्ज की थी. इस मैच में भी वो पारी से जीतने के बेहद करीब है. Also Read - Zimbabwe vs Pakistan, 2nd Test: Hasan Ali ने महज 27 रन देकर झटके 5 विकेट, पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दिया फॉलोऑन

मौजूदा वक्‍त में जिम्‍बाब्‍वे का स्‍कोर दूसरी पारी में नौ विकेट गंवाकर 220 रन है. उसने तीसरे दिन पहली पारी में चार विकेट के नुकसान पर 54 रन से आगे खेलना शुरू किया. पाकिस्‍तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने पांच विकेट हॉल अपने नाम किया. जिसकी मदद से जिम्बाब्वे 132 रन पर ऑल आउट हो गया. इसके बाद जिम्‍बाब्‍वे फॉलोऑन पर खेलने आया. Also Read - Zimbabwe vs Pakistan, 2nd Test: Abid Ali ने रच दिया इतिहास, टेस्ट क्रिकेट में कभी ना हुआ था ऐसा

इसके बाद बायें हाथ के स्पिनर नौमान अली ने दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर जिम्बाब्वे की कमजोरियों को उजागर किया. उन्हें शाहीन शाह अफरीदी का भी अच्छा साथ मिला. नौमान ने 86 रन देकर पांच जबकि अफरीदी ने 45 रन देकर चार विकेट लिये हैं. Also Read - ZIM vs PAK, 2nd Test: पाकिस्‍तान के नौवें नंबर के बल्‍लेबाज ने ठोके 97 रन, 510 रनों के जवाब मेकं जिम्‍बाब्‍वे 52/4

जिम्बाब्वे की टीम अभी पाकिस्तान के स्‍कोर से 158 रन पीछे है. पाकिस्तान ने अपनी पहली पारी आठ विकेट पर 510 रन पारी घोषित की थी. इससे पहले दोनों टीमों के बीच टी20 सीरीज खेली गई थी, जिसमें पाकिस्‍तान ने 2-1 से जीत दर्ज की थी.