जिम्बाब्वे दौरे पर गई बांग्लादेश टीम (Banglades Tour of Zimbabwe) का शानदार विनिंग सफर जारी है. तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले दो मैचों में वह मेजबान टीम को हार का मजा चखाकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी है. अब तीसरे वनडे में वह मेजबान टीम के क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. तीसरे और आखिरी वनडे मैच का आप यहां लाइव (ZIM vs BAN 3rd ODI LIVE) लुत्फ उठा सकते हैं. इंडिया.कॉम पर आपको मैच के पल-पल के सभी अपडेट्स की जानकारी लाइव मिलेगी. बांग्लादेश ने यहां टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है.

इससे पहले दोनों टीमों ने (BAN vs ZIM) इस दौरे की शुरुआत एकमात्र टेस्ट मैच से की थी. इस मैच को भी जिम्बाब्वे ने 220 रन के बड़े अंतर से अपने नाम किया था. इसके बाद मेजबान टीम ने लगातार दो वनडे मैच हारकर वनडे सीरीज भी गंवा दी है. ब्रैंडन टेलर की कप्तानी में अपने घर में खेल रही जिम्बाब्वे वनडे सीरीज में अपना क्लीन स्वीप हर हाल में बचाना चाहेगी.

इस सीरीज के बाद दोनों देश तीन मैचों की टी20 सीरीज भी खेलेंगे. जिम्बाब्वे की टीम तीसरा और आखिरी वनडे जीतकर टी20 सीरीज में सकारात्मक रवैये के साथ जाना चाहेगी.

इससे पहले हरारे स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेले गए दूसरे वनडे में भी उसके पास जीत का मौका था. उसने बांग्लादेश के खिलाफ 241 रन का टारगेट रखा था और 173 रन के स्कोर पर उसके 7 विकेट झटक लिए थे. लेकिन अनुभवी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन (96*) ने 8वें विकेट के लिए मोहम्मद सैफुद्दीन (28*) के साथ 69 रनों की अटूट साझेदारी कर जिम्बाब्वे की जीत के अरमानों पर पानी फेर दिया.

तीसरे और आखिरी मैच में जिम्बाब्वे की टीम अपनी पिछली गलतियों से सबक लेते हुए बांग्लादेश को हराकर उसे अपने सुधरते हुए खेल का अहसास कराना जरूर चाहेगी.