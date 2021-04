Zimbabwe vs Pakistan, 1st T20I: पाकिस्तान (Pakistan) और जिम्बाब्वे (Zimbabwe) के बीच 21 अप्रैल को हरारे (Harare Sports Club, Harare) में पहला टी20 मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने 11 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ पाकिस्तान ने 3 टी20 मुकाबलों की शृंखला में 1-0 से लीड बना ली है. दोनों टीमों के बीच 23 और 25 अप्रैल को इसी मैदान पर सीरीज के शेष दो मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें जिम्बाब्वे वापसी की कोशिश में होगा. Also Read - पानी से अठखेलियां करती हुईं नज़र आईं Divyanka Tripathi, कुछ दिन पहले बोला था बिकिनी पहनने में आती है शर्म

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 149 रन बनाए. पाकिस्तान की शुरुआत खराब रही और टीम ने महज 8 के स्कोर पर बाबर आजम (2) के रूप में बड़ा विकेट गंवा दिए. यहां से मोहम्मद रिजवान ने मोर्चा संभाला.

रिजवान ने 61 गेंदों में 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 82 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनके अलावा दानिश अजीज ने 15 और फखर जमां ने 13 रन की पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से ल्यूक जोंगवे-वेस्ले माधेवेरे ने 2-2 शिकार किए.

इसके जवाब में सलामी बल्लेबाज वेस्ले (14) और तिनाशे कामुनहुकामवे ने 2.5 ओवर में 21 रन जोड़े. मोहम्मद हसनैन ने लगातार गेंदों पर वेस्ले और तादिवानाशे मारुमनी (0) को आउट किया. हालांकि इसके बाद तिनाशे (29) ने क्रेग इर्विन (34) के साथ तीसरे विकेट के लिए 56 रन जुटाए, लेकिन टीम यहां फिर से लड़खड़ा गई.

जिम्बाब्वे की तरफ से ल्यूक जोंगवे ने भी 23 गेंदों में 4 बाउंड्री की मदद से 30 रन की तेजतर्रा पारी खेली, लेकिन टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 138 रन ही बना सकी. पाकिस्तान की तरफ से उस्मान कादिर ने सर्वाधिक 3, जबकि मोहम्मद हसनैन ने 2 शिकरा किए.