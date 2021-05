Zimbabwe vs Pakistan, 2nd Test: जिम्बाब्वे (Zimbabwe) और पाकिस्तान (Pakistan) के बीच 7 मई को हरारे में दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन की समाप्ति तक मेहमान पाकिस्तान टीम ने मैच में अपना दबदबा बना रखी है. दो मुकाबलों की इस टेस्ट शृंखला का पहला मुकबाला पाकिस्तान ने पारी और 116 रन से अपने नाम किया था. ऐसे में सीरीज में बराबरी के लिए जिम्बाब्वे को हर हाल में ये मैच जीतना होगा. Also Read - Zimbabwe vs Pakistan 2nd Test: यहां देखें मैच की Live streaming, जानें Full Schedule और Squads

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को महज 12 के स्कोर पर इमरान बट्ट (2) के रूप में पहला झटका लगा. इसके बाद आबिद अली ने अजहर अली के साथ दूसरे विकेट के लिए 236 रन की साझेदारी कर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में ला दिया.

अजहर 18 बाउंड्री की मदद से 126 रन बनाकर आउट हुए. हालांकि उनके बाद पाकिस्तान ने कप्तान बाबर आजम (2) और फवाद आलम (5) जल्द चलते बने, लेकिन दिन की समाप्ति तक आबिद अली क्रीज पर टिके रहे. आबिद 17 चौकों के दम पर 118 रन बना चुके हैं. वहीं जिम्बाब्वे की ओर से ब्लेसिंग मुजरबानी 3, जबकि रिचर्ड नगरवा 1 विकेट अपने नाम कर चुके हैं.

