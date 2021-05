Yuzvendra Chahal Father KK Chahal admitted to Hospital after infected with Covid-19: भारतीय की के स्पिनर युजवेंद्र चहल और उनका परिवार इन दिनों मुश्किल दौर से गुजर रहा है. चहल के माता-पिता कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं. हालत बिगड़ने के बाद पिता को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. चहल की पत्‍नी धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) ने इस बात की जानकारी दी. Also Read - Covid 19 Emotional Story: कोरोना से मर रही मां के लिए बेटे ने गाया भावुक गाना, फिर नर्स को कहा- धन्यवाद

युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) की पत्‍नी ने कहा, "इंस्‍टाग्राम स्‍टोरीज के माध्‍यम से श्रनश्री वर्मा ने कहा, "अप्रैल-मई का महीना हमारे लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है. ये एक भवनात्‍मक चुनौती की तरह है. पहले मेरा भाई और मां कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए. मैं उस वक्‍त आईपीएल के बबल में थे. खुद को असहाय महसूस कर रही थी लेकिन समय समय पर उनका हाल पूछती रही. परिवार से दूर रहना सच में काफी मुश्किल है. वो इस बीमारी से उबर गए लेकिन मेरी एक अंटी और करीबी रिश्‍तेदार की इस वायरस के चलते मौत हो गई."

धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) ने कहा, "अब मेरी सास और ससुर गंभीर लक्षण के साथ कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं. ससुर अस्‍पताल में भर्ती हैं और मां का इलाज घर में ही रहते हुए हो रहा है. मैं अस्‍पताल में थी और मैं सभी प्रकार की एहतियात बरत रही हूं. आप सभी घर पर ही रहें. अगर आप ऐसे किसी को जानते हैं जो किसी भी प्रकार से जूझ रहा है तो उनकी मदद जरूर करें."