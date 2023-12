Goa के डाबोलिम एयरपोर्ट पर टेक ऑफ से पहले फटा MiG 29K विमान का टायर, कई यात्री उड़ानें प्रभावित

भारतीय नौसेना (Indian Navy) के एक लड़ाकू विमान का नियमित उड़ान भरने से ठीक पहले गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट के टैक्सीवे पर टायर फट गया. न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि टायर फटने के कारण विमान मिग-29K (MiG 29K Aircraft) टैक्सीवे पर फंस गया, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ. घटना के बाद अधिकारियों ने एयरपोर्ट के रनवे को शाम 4 बजे तक परिचालन के लिए बंद कर दिया. इस वजह से कई या यात्री उड़ानों की सेवाएं प्रभावित हुईं.

In a minor incident, the tyre of a MiG-29K fighter aircraft burst today at the Indian Naval air base INS Hansa while taxiing in Goa: Indian Navy officials

— ANI (@ANI) December 26, 2023