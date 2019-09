ओडिशा: ओडिशा के मयूरभज इलाके में एक अजीबोंगरीब नजारा देखने को मिला. यहां एक कोबरा सांप का सर बीयर के कैन में फंस गया. काफी मशक्कत के बाद सांप का सर कैन से बाहर निकाला जा सका. इस साप को बीयर कैन में फंसा देख लोगों ने मदद के लिए किसी एक्सपर्ट को बुलवाया. इसके बाद इस सांप को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया.

Odisha: A cobra got stuck inside a beer can in the forest range of Baripada, Mayurbhanj, yesterday. It was later rescued & released into the wild by locals. pic.twitter.com/lTthcJlERL

— ANI (@ANI) September 28, 2019