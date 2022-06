उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) को एक और झटका लगा है. हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल (Colonel Ajay Kothiya) के बाद पार्टी के राज्य प्रमुख दीपक बाली (Deepak Bali) भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए हैं. दीपक बाली (Deepak Bali) मंगलवार को देहरादून स्थित पार्टी ऑफिस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (Pushkar Singh Dhami) की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए. एक दिन पहले ही उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था.Also Read - रानीखेत से 25 किमी दूर है न्याय के देवता का मंदिर, यहां लगता है श्रद्धालुओं का तांता

Uttarakhand | Deepak Bali, who was the state president of the Aam Aadmi Party, today joined the BJP in the presence of Chief Minister Pushkar Singh Dhami at the state BJP office in Dehradun pic.twitter.com/6KxlIxn3tg

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 14, 2022