हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई. घटना मंडी जिले के खलियार नेशनल हाईवे की है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक से बेकाबू हो गया और सामने एक घर में जा घुसा. ट्रक के घुसते ही घर में कोहराम मच गया. धमाके जैसी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो दीवार में एक ट्रक को पाया जोकि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था. तुरंत घायलों को अस्पताल ले जाया गया जहां तीन को मृत घोषित कर दिया गया.

Himachal Pradesh | 3 people killed & 1 injured after a truck rammed into a house in Mandi early morning today: Ashish Sharma, Additional SP, Mandi district Police pic.twitter.com/AZGZ60KjOE

— ANI (@ANI) July 5, 2022