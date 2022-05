तिरुवनंतपुरम : केरल पुलिस (Kerala Police) ने यहां के तटीय शहर अलप्पुझा में पिछले हफ्ते एक रैली के दौरान नाबालिग द्वारा कथित भड़काऊ नारेबाजी (Hate Slogans) के बाद एक मामला दर्ज किया है. इस कथित नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने राजनीतिक और धार्मिक रैलियों में बच्चों के इस तरह से इस्तेमाल पर चिंता जताई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है.Also Read - Petrol-Diesel Price : केंद्र की कटौती के बाद राजस्थान-केरल ने पेट्रोल-डीजल पर घटाया वैट, अब अन्य राज्यों की बारी

खबरों के अनुसार वायरल हो रहा यह वीडियो राज्य के तटीय शहर अलप्पुझा का है, जहां पिछले हफ्ते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की एक (सेव द रिपब्लिक) रैली आयोजित हुई थी. जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral on Social Media) हो रहा है, उसमें एक नाबालिक लड़का किसी के कंधे पर बैठकर केरल में हिंदू और इसाई समुदाय के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी कर रहा है. Also Read - केंद्र के बाद केरल सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल के दाम घटाए, जानें कितनी कटौती की

जस्टिस गोपीनाथ ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा, ‘क्या वे नई पीढ़ी के दिमाग में धार्मिक घृणा को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? जब यह बच्चा बड़ा होगा और बालिग होगा तो उसके दिमाग में पहले से ही इस तरह की घृणा भरी होगी और वह इन चीजों का आदी होगा. इस पर कुछ किया जाना चाहिए.’ Also Read - बेंगलुरु एयरपोर्ट पर बम की सूचना से फैली सनसनी, पुलिस और CISF ने घंटों तक चलाया सर्च अभियान

नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने केरल पुलिस पर दबाव बनाया जिसके बाद एक FIR दर्ज हुई और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिस पर इस बच्चे को रैली में लेकर आने का शक है. यह व्यक्ति कोट्टायम जिले के इराट्टुपेट्टा का रहने वाला है.

पुलिस के अनुसार उसने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153ए (विभिन्न धार्मिक समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना) के तहत एफआईआर दर्ज की है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ IPC की धारा 153ए के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. इसके साथ ही उन लोगों के समूह के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है, जिनके साथ नारेबाजी करने वाला नाबालिग रैली में शामिल होने आया था.

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, ‘इस ईवेंट का वीडियो और मीडिया रिपोर्ट ने केरल केरल को झकझोर दिया है. इस तरह की अभद्र भाषा और डराने वाले नारे निंदनीय हैं, फिर चाहे इसके पीछे की राजनीति या उनका उपयोग करने वालों का धर्म कुछ भी हो. सांप्रदायिकता का विरोध करने का मतलब हर तरह की सांप्रदायिकता का विरोध करना है.’

1/2 The video of this event &media reports have shocked Kerala. Hate speech&intimidating slogans are deplorable irrespective of the politics behind them or the religion of those using them. Opposing communalism means opposing the communalism of all sides. https://t.co/RNQ6ZbRyIH

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 23, 2022