ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे कराने को लेकर आए वाराणसी कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. उन्होंने गुरुवार को आए वाराणसी कोर्ट के फैसले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोर्ट का ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम, 1991 का खुला उल्लंघन है. यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाबरी मस्जिद के मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लंघन है.

ओवैसी ने कहा कि योगी सरकार को तुरंत इन लोगों पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए क्योंकि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम ये साफ कहता है कि अगर कोई भी शख्स 15 अगस्त 1947 से खड़े किसी भी धर्म स्थल की प्रकृति में बदलाव करने की सोचता है और अगर कोर्ट उसे दोषी पाता है तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है. AIMIM के मुखिया ओवैसी ने कहा कि यह साफ तौर पर उल्लंघन है और वे उम्मीद करते हैं कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड और मस्जिद कमेटी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी. औवैसी ने आगे कहा कि वे एक मस्जिद पहले ही खो चुके हैं और एक मस्जिद नहीं खो सकते.

This is a blatant violation and I hope that the All India Muslim Personal Law Board and the Masjid committee would go to the Supreme Court. I have lost one Babri Masjid and I don’t want to lose another masjid: AIMIM chief Asaduddin Owaisi on Gyanvapi survey case verdict pic.twitter.com/5oSVVrwxHt

— ANI (@ANI) May 12, 2022