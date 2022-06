आंध्र प्रदेश के अच्युतापुरम में एक निजी फैक्टरी में गैस लीक हो जाने से 87 लोग बीमार पड़ गए हैं. शुक्रवार को यहां जिले में स्थित पोरस लैबोरेट्रीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस लीक हो गई. जिसके संपर्क में आने से भारी संख्या में लोग बेहोश भी हुए. मामले की जानकारी पुलिस ने दी. एसपी गोथवामी साली ने बताया कि फिलहाल, गैस के संपर्क में आए लोगों की हालत स्थिर है. वहीं, गैस लीकेज में किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है. एसपी के मुताबिक फिलहाल, मामले की जांच की जा रही है. गैस लीकेज का कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ है.Also Read - आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और लॉरी की टक्कर में 6 लोगों की मौत

Andhra Pradesh | The number of those fallen sick due to gas leakage at Porus Laboratories Pvt Ltd company in Atchutapuram, Visakhapatnam has increased to 87 while no casualties have been reported so far: SP Gowthami Sali

