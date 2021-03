Andhra Pradesh: रविवार सुबह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक भीषण सड़क हादसा हुआमें एक भीषण सड़क हादसा हुआ. इस सड़क दुर्घटना में आठ लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोगों की इस हादसे घायल हो गए. यह हादसा तब हुआ जब सवारियों से भरी एक टेम्पो और लॉरी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई. हादसे में घायल सभी लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया है. सभी घायलों का इलाज जारी है. यह हादसा आज सुबह-सुबह हुआ. Also Read - Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश में रहस्यमय बीमारी से लोगों में दहशत, 1 की मौत; करीब 300 बीमार- जानें इसके लक्षण

जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के यात्रियों से भरा एक टेम्पो श्रीशैलम मंदिर और अन्य तीर्थों की यात्रा के बाद घर लौट रहा था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पातल भेजा. पुलिस अभी भी घटना के शिकार हुए लोगों की पहचान में लगी है. हादसा इतना जबरदस्त था कि टेम्पो और लॉरी के परखच्चे उड़ गए हैं. पुलिस ने बेहद मशक्कत के बाद उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला. पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है पर अभी टक्कर कैसे हुई यह पता नहीं चल पाया है.

Andhra Pradesh: Eight dead and six injured after a tempo and lorry collided with each other near Damaramadugu village in Nellore district, earlier today.

