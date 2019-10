नई दिल्ली: हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लंबे समय से चली आ रही कलह बुधवार को उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर और उनके समर्थकों ने बुधवार को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ नारेबाजी की.

तंवर और उनके समर्थकों ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण में भ्रष्टाचार हो रहा है और पार्टी के लिए वर्षों से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है. माना जा रहा है कि बहुत जल्द हरियाणा के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो सकती है. सोनिया के आवास के बाहर तंवर और उनके सैकड़ों समर्थकों जमा हुए और हुड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

Former Haryana Congress Chief Ashok Tanwar outside Congress HQ in Delhi: The ticket for Sohna assembly seat was sold for Rs 5 Crores. We will fix the situation. If ticket distribution has been unfair then how those who have been chosen will win? pic.twitter.com/crrqGAxOl3

