अतीक अहमद के भाई अशरफ का बड़ा आरोप, कहा- एक अधिकारी ने उसे दी है दो हफ्ते में जान से मारने की धमकी

Atique Ahmed Latest News: गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद के भाई और 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में बरी किए गए सात लोगों में से एक खालिद अजीम उर्फ अशरफ अहमद ने दावा किया कि उसको एक अधिकारी ने धमकी दी है कि उसे दो सप्ताह में जान से मार दिया जाएगा.

समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि प्रयागराज से बरेली जेल लाए जाने के बाद अशरफ को पत्रकारों से कहते हुए सुना जा सकता है, “मुझे एक अधिकारी द्वारा धमकी दी गई है कि मुझे दो सप्ताह में जेल से बाहर ले जाया जाएगा और मार दिया जाएगा …”.