Bihar: बिहार (Bihar) के पश्चिम चंपारन क्षेत्र के बेतिया (Bettiah) जिले के बलथर पुलिस स्‍टेशन (Balther Police Station ) में शनिवार को गुस्‍साई भीड़ ने पुलिस थाना को फूंक दिया, कई वाहनों को जला दिया और पुलिसकर्मियों को दौड़ा- दौड़ाकर पीटा. यह तब हुआ, जब एक युवक की पुलिस थाना में हिरासत में मौत (custodial death) हो गई.

Bihar | Mob set Balther Police Station on fire in Bettiah of West Champaran after a man died in police custody, earlier today. Police confirmed the incident. pic.twitter.com/XXNHmGDr3u

— ANI (@ANI) March 19, 2022