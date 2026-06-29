मौत सामने थी फिर भी बच गया बाइक सवार! भूस्खलन का दिल दहला देने वाला VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप में एक बाइक सवार अचानक आए भूस्खलन की चपेट में आ गया. मगर हैरानी की बात यह है कि वह चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है.

Written by: Ikramuddin
Published: June 29, 2026, 11:54 PM IST
मौत सामने थी फिर भी बच गया बाइक सवार! भूस्खलन का दिल दहला देने वाला VIDEO वायरल
हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

अरुणाचल प्रदेश से एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें अटक जाएंगी. सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप में एक बाइक सवार अचानक आए भूस्खलन की चपेट में आ गया. मगर हैरानी की बात यह है कि वह चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है. घटना 28 जून को लोअर सियांग जिले के सिजी इलाके की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार बारिश से खराब हुई एक संकरी पहाड़ी सड़क से गुजर रहा होता है. रास्ता पूरी तरह कीचड़ और मलबे से भरा हुआ है, फिर भी वह धीरे-धीरे आगे बढ़ता है.

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भरभराकर गिरने लगा पहाड़ का हिस्सा

मगर जैसे ही वह कुछ दूरी तय करता है, अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिरने लगता है. देखते ही देखते भारी मलबा और पत्थर सड़क पर आ जाते हैं और बाइक सवार उसी की चपेट में आ जाता है. कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब बचना नामुमकिन है. लेकिन इसी अफरातफरी के बीच बाइक सवार किसी तरह संतुलन बनाकर मलबे के साथ फिसलते हुए खुद को बाहर निकाल लेता है.

यहां देखें वीडियो

यह पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया और अब तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कई दिनों से इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी सड़कें कमजोर हो गई हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. फिलहाल इस वीडियो को देखकर लोग इसे “चमत्कार” बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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