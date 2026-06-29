मौत सामने थी फिर भी बच गया बाइक सवार! भूस्खलन का दिल दहला देने वाला VIDEO वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप में एक बाइक सवार अचानक आए भूस्खलन की चपेट में आ गया. मगर हैरानी की बात यह है कि वह चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है.

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हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/X)

अरुणाचल प्रदेश से एक ऐसा खौफनाक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर किसी की भी सांसें अटक जाएंगी. सोशल मीडिया पर वायरल इस क्लिप में एक बाइक सवार अचानक आए भूस्खलन की चपेट में आ गया. मगर हैरानी की बात यह है कि वह चमत्कारिक तरीके से बच निकलता है. घटना 28 जून को लोअर सियांग जिले के सिजी इलाके की बताई जा रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार बारिश से खराब हुई एक संकरी पहाड़ी सड़क से गुजर रहा होता है. रास्ता पूरी तरह कीचड़ और मलबे से भरा हुआ है, फिर भी वह धीरे-धीरे आगे बढ़ता है.

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भरभराकर गिरने लगा पहाड़ का हिस्सा

मगर जैसे ही वह कुछ दूरी तय करता है, अचानक पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नीचे गिरने लगता है. देखते ही देखते भारी मलबा और पत्थर सड़क पर आ जाते हैं और बाइक सवार उसी की चपेट में आ जाता है. कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब बचना नामुमकिन है. लेकिन इसी अफरातफरी के बीच बाइक सवार किसी तरह संतुलन बनाकर मलबे के साथ फिसलते हुए खुद को बाहर निकाल लेता है.

यहां देखें वीडियो

Hair raising video from Arunachal Pradesh shows a biker riding a landslide (28.06.2026) Amidst incessant rains across NE India, a video from Siji, Lower Siang shows a landslide carrying a biker down with it & blocking the Siji River. Luckily, the biker escaped unharmed. He… pic.twitter.com/ypRiZRQjQJ — Kyang Thang རྐྱང་ཐང་ (@Kyangs_Thang) June 28, 2026

यह पूरा हादसा कैमरे में कैद हो गया और अब तेजी से वायरल हो रहा है. स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले कई दिनों से इलाके में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से पहाड़ी सड़कें कमजोर हो गई हैं और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है. फिलहाल इस वीडियो को देखकर लोग इसे “चमत्कार” बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रहे हैं.