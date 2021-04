कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के दौरान सीआईएसएफ की गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना पर अब दिलीप घोष के बाद भाजपा नेता राहुल सिन्हा ने विवादित बयान दिया है. राहुल सिन्हा ने आज बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय बलों को सितलकूची में 4 नहीं 8 लोगों को मारना चाहिए था. Also Read - West Bengal Polls: PM मोदी का ममता बनर्जी पर हमला, 'बंगाल में गवर्नेंस के नाम पर दीदी ने किया बड़ा गड़बड़झाला'

इंडिया टुड़े की एक खबर के मुताबिक हावड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी राहुल सिन्हा ने कहा कि सुरक्षाबलों को 4 नहीं 8 लोगों को सितलकुची में मार देना चाहिए था. यह बात उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा. खबर में बताया गया कि राहुल सिन्हा ने कहा रि सितलकुची में 4 नहीं 8 लोगों को मार देना चाहिए था. 18 साल के एक लड़के को बूथ पर केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वह भाजपा का समर्थक है, और उनकी नेता ममता बनर्जी हैं.

बता दें कि सिन्हा ने सितलकुची में सुरक्षाबलों द्वारा गोलीबारी में मारे गए 4 लोगों को लेकर कहा कि सुरक्षाबलों ने सही तरीके से जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि अगर दोबारा ऐसा होगा तो सुरक्षाबलों द्वारा फिर से जवाब दिया जाएगा. सिन्हा ने आरोप लगाया कि जो लोग वोटिंग रोक रहे हैं उनकी नेता ममता बनर्जी हैं.