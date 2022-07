Uttarakhand News: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महेन्द्र भट्ट (Mahendra Bhatt) को उत्तराखंड का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इस संबंध में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक पत्र भी जारी है. वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के इस्तीफे के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड भाजपा की जिम्मेदारी सौंपी है. भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा इस संगठनात्मक नियुक्ति को लेकर जारी पत्र में कहा गया है, “भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.Also Read - राष्ट्रपत्नी विवादः अधीर ने मांगी, लेकिन भाजपा को सोनिया गांधी की माफी से कम मंजूर नहीं !

महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के बद्रीनाथ विधानसभा से विधायक रह चुके हैं.सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की थी.

BJP national president JP Nadda appoints Mahendra Bhatt as the new state president of BJP Uttarakhand pic.twitter.com/7WJNsjBeLr

