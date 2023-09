बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केन्द्रीय मंत्री को ही कर दिया बंद ; बोला - ' हो गया है तानाशाह, नहीं देता है भाव ' : देखें वीडियो

बांकुरा: पश्चिम बंगाल (West Bengal) भाजपा कार्यकर्ताओं ने केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री और बांकुरा (Bankura)के सांसद सुभाष सरकार (Subhash Sarkar) को पार्टी जिला कार्यालय में बंद कर दिया. सुभाष सरकार कार्यालय में एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, तभी भाजपा (BJP) कार्यकर्ताओं का एक समूह नारे लगाते हुए पार्टी कार्यालय में घुस गया और उन्हें बंद कर दिया. बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सुभाष सरकार समर्पित पार्टी कार्यकर्ताओं को महत्व नहीं देते हैं. वे जिला इकाई को चलाने में तानाशाही कर रहे हैं.

वहीं एक्स (ट्विटर) पर घटना की एक वीडियो क्लिप साझा करते हुए, सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने दावा किया कि हर गुजरते दिन के साथ, राज्य भाजपा ढह रही है क्योंकि अंदरूनी कलह अपने चरम पर पहुंच रही है.

देखें वीडियो: