'C-295' विमान स्पेन से पहुंचा भारत ; भारतीय वायु सेना में होगा शामिल

बडोदरा: भारत (Bharat) और स्पेन (Spain) के बीच हुए रक्षा सौदों के तहत भारतीय वायु सेना (IAF) का पहला सी-295 परिवहन विमान वडोदरा के वायु सेना स्टेशन पर लैंड हो गया है. ऐसे कुल 56 विमान वायु सेना में शामिल किए जाएंगे. जिनमें से 16 स्पेन से आएंगे और बाकी 40 का निर्माण टाटा-एयरबस संयुक्त उद्यम द्वारा भारत में ही किया जाएगा. वायु सेना के अधिकारियों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) 25 सितंबर को दिल्ली (Delhi) के पास हिंडन एयरबेस (Hiden Airbus) पर आयोजित एक समारोह में विमान को औपचारिक रूप से भारतीय वायु सेना में शामिल करेंगे.

वायु सेना के अधिकारियों ने बताया कि C-295 परिवहन विमान को ग्रुप कैप्टन पीएस नेगी ने उड़ाया है और जो बहरीन से उड़ान भरने के बाद आज भारत पहुंचा.

The first C-295 transport aircraft of the Indian Air Force landed at Air Force Station, Vadodara a few minutes ago. The aircraft was flown by Group Captain PS Negi and landed today after taking off from Bahrain: IAF officials to ANI

