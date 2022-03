Chhattisgarh Hindi News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) जवानों और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है. एएनआई ने आज रविवार को बताया कि इस मुठभेड़ में दो जवान बुरी तरह घायल हो गए. घायल जवानों को इलाज के लिए सुकमा जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. सूत्रों के मुताबिक जवानों की हालत स्थिर और स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है.Also Read - UP Hindi News: दोबारा योगी सरकार बनने पर शख्स को जान से मारने की धमकी, ऑडियो क्लिप वायरल

Chhattisgarh | Two District Reserve Guard (DRG) jawans injured during an encounter with Naxals in Sukma district. Both the injured jawans have been shifted to Sukma District Hospital. Their condition is stable and improving.

