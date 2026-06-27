'हम इंसान हैं, मशीन नहीं'... 6 दिन की नौकरी से परेशान सिविल इंजीनियर ने उठाए बड़े सवाल

हैदराबाद की एक सिविल इंजीनियर ने 6 दिन के वर्क कल्चर से परेशान होकर रेडिट पर अपनी आपबीती शेयर की है. उन्होंने कहा कि वह मानसिक रूप से थक चुकी हैं और कम सैलरी पर भी पांच दिन की नौकरी करने को तैयार हैं ताकि बेहतर वर्क-लाइफ बैलेंस मिल सके.

Written by: Ikramuddin
Published: June 27, 2026, 4:48 PM IST
Viral News Today
तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)
  • हैदराबाद इंजीनियर 6 दिन ड्यूटी से परेशान
  • कम सैलरी पर 5 दिन नौकरी मंजूर
  • हम इंसान हैं मशीन नहीं कहा
  • रेडिट पोस्ट से सोशल मीडिया में बहस छिड़ी

सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों एक रेडिट पोस्ट खूब वायरल हो रही है. पोस्ट एक पच्चीस साल की लड़की से जुड़ी है जिसने हैदराबाद से सिविल इंजीनियरिंग की है. इंजीनियर का कहना है कि पिछले तीन साल से लगातार छह दिन काम करते-करते वह मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी हैं. अब हालात ऐसे हैं कि अगर पांच दिन की नौकरी मिल जाए तो वह कम सैलरी पर भी काम करने को तैयार है. रेडिट पर अपनी पोस्ट में लड़की ने बताया कि उसने IIIT Nuzvid से बीटेक किया है और साल 2023 से एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रही है. मगर लगातार 6 दिन की ड्यूटी की वजह से उसकी निजी जिंदगी लगभग खत्म हो गई है.

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थकान में ही निकल जाता है वीकऑफ

उसने पोस्ट में लिखा कि ‘शाम को घर पहुंचने तक इतनी थक जाती हूं कि ना घर के जरूरी काम करने की ताकत बचती है, ना परिवार के साथ समय बिता पाती हूं और ना ही अपने लिए कुछ कर पाती हूं. रविवार भी पूरे हफ्ते की थकान उतारने में निकल जाता है और देखते ही देखते फिर सोमवार आ जाता है.’ इंजीनियर ने कहा कि वह नौकरी बदलना चाहती है. इसके लिए कम सैलरी भी मंजूर है, लेकिन दिक्कत यह है कि दूसरी कंपनियां भी 6 दिन काम करने की शर्त रख रही हैं. ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए.

सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर उठाए सवाल

अपनी पोस्ट में उसने सवाल उठाया कि क्या भारत में सिविल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री की यही सच्चाई है. उसने यह भी पूछा कि कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस के लिए बनाए गए श्रम कानून आखिर कितने असरदार हैं. पोस्ट के आखिर में उसने लिखा, ‘हम इंसान हैं, मशीन नहीं, जो सिर्फ किसी और का साम्राज्य खड़ा करने के लिए काम करते रहें. आखिर यह कब बदलेगा? दुनिया के ज्यादातर देशों में पांच दिन का वर्क वीक अपनाया जा रहा है.’

क्या बोले नेटिजन्स

मालूम हो सिविल इंजीनियर की सोशल मीडिया पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने कहा कि यह सिर्फ एक इंजीनियर की नहीं, बल्कि देश के लाखों कर्मचारियों की कहानी है. वहीं कुछ लोगों ने बेहतर नौकरी की तलाश जारी रखने और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने की सलाह भी दी.

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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